Barril Brent ultrapassa US$ 90 por tensão no Oriente Médio

As cotações do petróleo dispararam na segunda parte da jornada de negócios desta quinta-feira (4) e alcançaram máximos que não eram vistos desde outubro, em meio às tensões no Oriente Médio.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, referência na Europa e para entrega em junho, começou o dia em queda, mas fechou com alta 1,45%, para 90,65 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano para vencimento em maio, avançou 1,35%, para 86,59 dólares.

"O mercado está realmente muito preocupado e tenta saber se haverá uma resposta iraniana aos ataques de Israel" contra um edifício diplomático do Irã na Síria, comentou John Kilduff, da consultoria Again Capital.