Vendas de Stellantis caem no 1º trimestre nos EUA; Ford vai melhor que o esperado

As vendas da fabricante automotiva FCA US (Stellantis) caíram 10% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto a Ford registrou um crescimento superior ao esperado pelo mercado. Entre janeiro e março, a FCA vendeu 332.540 veículos, uma redução de 10% em 12 meses. A empresa especializada em serviços automotivos, Cox Automotive, previa uma queda de 9,1%. As marcas Ram (-26%), de caminhonetes e SUVs, e Dodge (-16%) tiveram o pior desempenho, enquanto a Jeep conseguiu um pequeno crescimento de 2% e a Chrysler se comportou muito melhor, com alta de 9% em suas entregas.

A Stellantis registrou um aumento de 82% nas vendas de híbridos recarregáveis, conhecidos pela sigla PHEV, veículos que vêm equipados com um motor a combustão e um pequeno motor elétrico. A marca Jeep foi a mais vendida do grupo no primeiro trimestre com 157.039 unidades, à frente de Ram (95.308), Dodge (42.948), Chrysler (34.806), Alfa Romeo (2.285) e Fiat (154). A Stellantis é resultado da fusão, em janeiro de 2021, dos grupos Peugeot-Citroën (PSA), da França, e o ítalo-americano Fiat Chrysler (FCA).