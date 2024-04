Rússia observa 'alta significativa' de recrutamentos desde o atentado em Moscou

O Ministério russo de Defesa indicou nesta quarta-feira uma "alta significativa" dos recrutamentos desde o atentado contra uma sala de concertos em Moscou em março.

Os centros de recrutamento "registraram uma alta significativa do número de pessoas que querem assinar contrato (...) na última semana em meia", afirmou o ministério, em um intervalo de tempo que corresponde à data do ataque contra o Crocus City Hall, no qual morreram 144 pessoas, em 22 de março.

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do ataque mais mortal na Rússia nas últimas duas décadas.