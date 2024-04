Retorno de deslocados em Gaza bloqueia negociações de trégua, diz Catar

A segunda dificuldade gira em torno do número de palestinos presos que Israel deve libertar em troca dos reféns sequestrados pelo movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro, acrescentou.

Contudo, o primeiro-ministro catari considerou que essa questão "pode ser resolvida".

Faz semanas que Catar, Estados Unidos e Egito tentam obter uma trégua na guerra na Faixa de Gaza, assediada por Israel e à beira de uma crise de fome, e a libertação dos reféns israelenses.

Os mediadores tentaram, sem sucesso, acordar um cessar-fogo antes do início do ramadã (em 11 de março). Ambos os lados se acusam mutuamente de bloquear as negociações.