Netanyahu, o grande sobrevivente da política de Israel, em apuros

Debilitado física e politicamente, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro mais longevo do Estado de Israel, vive momentos difíceis com a guerra em Gaza e muitos questionam se sobreviverá desta vez à crescente insatisfação com sua gestão.

Uma guerra na Faixa de Gaza afundou sua popularidade. Apenas 4% dos israelenses confiam em "Bibi", como é popularmente chamado, segundo uma pesquisa realizada no final do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Visivelmente enfraquecido e com a pele pálida, ele parecia irritado e distraído em um discurso na televisão no sábado, que seu ex-ministro e colega de partido Limor Livnat descreveu como "catastrófico".