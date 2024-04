Leverkusen goleia Fortuna Düsseldorf e pega Kaiserslautern na final da Copa da Alemanha

No dia 25 de maio, o Leverkusen enfrenta o Kaiserslautern, atual 16º colocado da 2ª divisão alemã, no Estádio Olímpico de Berlim.

O Bayer Leverkusen se classificou com tranquilidade para a final da Copa da Alemanha ao derrotar o Fortuna Düsseldorf, atual 3º colocado da 2ª divisão, por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (3), em sua BayArena, pelas semifinais do torneio.

O duelo ocorrerá na reta final de uma temporada que poderá marcar a história do clube fundado pela empresa química e farmacêutica Bayer em 1904.

Essa será a quinta final da Copa da Alemanha na história do Leverkusen, a primeira desde 2020 (quando perdeu para o Bayern de Munique por 4 a 2).

Em 120 anos de existência, o Leverkusen conquistou apenas dois troféus: uma Copa da Uefa (antiga Liga Europa) em 1988 e uma Copa da Alemanha em 1993.

Nesta temporada, o Leverkusen segue invicto há 40 partidas disputadas contando todas as competições.

Na Bundesliga, o 'Werkself' (o "onze da fábrica") precisa de três vitórias nas últimas sete rodadas para garantir matematicamente o primeiro título do Campeonato Alemão e pôr fim a onze temporadas de hegemonia do Bayern na competição.

Na Liga Europa, o clube da periferia de Colônia enfrenta o West Ham nas quartas de final (o jogo de ida será daqui a oito dias em Leverkusen, enquanto a partida de volta está marcada para uma semana depois, em Londres).

A última rodada da Bundesliga está marcada para sábado, dia 18 de maio. A final da Liga Europa será pouco depois, na quarta-feira, 22 de maio, e a final da Copa da Alemanha no sábado, dia 26 de maio.

Para o final da temporada, Xabi Alonso teve boas notícias nesta quarta-feira, com o regresso do seu atacante nigeriano Victor Boniface, após mais de três meses afastado por lesão. A última partida que havia disputado foi no dia 20 de dezembro.