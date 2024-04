Goleiro que brigou com torcedores racistas é suspenso na Espanha

O goleiro senegalês Cheikh Sarr, do Rayo Majadahonda, da terceira divisão do futebol espanhol, foi punido nesta quarta-feira (3) com dois jogos de suspensão, após ter sido expulso por pular na arquibancada para confrontar um torcedor que proferiu insultos racistas.

Sarr recebeu cartão vermelho na partida contra o Sestao River, que foi suspensa aos 42 minutos do segundo tempo após o incidente e a decisão do Rayo Majadahonda de deixar o campo em protesto.

O Juiz Único de Competição da Federação Espanhola de Futebol admitiu em sua resolução publicada nesta quarta-feira que Sarr foi "ofendido gravemente", mas considerou que o goleiro deveria ter usado os canais de denúncia para alertar sobre os insultos.