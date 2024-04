Fiorentina vence Atalanta (1-0) e abre vantagem nas semis da Copa da Itália

Um golaço do meia italiano Rolando Mandragora deu a vitória à Fiorentina por 1 a 0 sobre a Atalanta nesta quarta-feira (3), em Florença, no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália.

Mandragora decidiu a partida aos 31 minutos do primeiro tempo acertando uma bomba da intermediária no ângulo direito do goleiro Marco Carnesecchi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vitória pelo placar mínimo dá uma ligeira vantagem à 'Viola' para o jogo de volta, que será disputado em Bérgamo no dia 24 de abril.