Após abandono na Austrália, Verstappen busca recuperação no GP do Japão

Depois de abandonar o Grande Prêmio da Austrália devido a um problema mecânico, o holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tricampeão mundial de Fórmula 1, tentará se recuperar na etapa do Japão neste fim de semana, diante de uma Ferrari motivada com a dobradinha em Melbourne. Na corrida de dez dias atrás, a escuderia italiana conseguiu dois lugares no pódio com a vitória do espanhol Carlos Sainz e o segundo lugar do monegasco Charles Leclerc. Já para a Red Bull tudo deu errado: fim da série de nove vitórias consecutivas de Verstappen e de 43 grandes prêmios sem abandonos. Além disso, o mexicano Sergio Pérez terminou apenas na quinta posição.

Dominante nos últimos três anos, o piloto holandês começou a temporada com a autoridade habitual, vencendo as etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, apesar da crise interna na Red Bull com a acusação de comportamento inapropriado contra o chefe da equipe, Christian Horner, denunciado por uma funcionária. Agora o desafio é Suzuka, onde Verstappen venceu nos últimos dois anos, um de seus circuitos preferidos por conta de seu traçado 'old school'. Foi no Japão que o tricampeão conseguiu seu segundo título mundial, em 2022, e que a Red Bull selou o título de construtores no ano passado. Nesta temporada, a corrida passou para o início do calendário.

Entre os principais adversários de Verstappen o destaque é Sainz, livre de pressão em seu último ano na Ferrari. Ainda sem destino definido, o espanhol dará lugar a Lewis Hamilton na próxima temporada. Sainz surpreendeu em Melbourne ao vencer depois de não ter disputado a corrida anterior, na Arábia Saudita, devido a uma apendicite. Ele cruzou a linha de chegada com 2,3 segundos de vantagem sobre Leclerc, que está a apenas quatro pontos de Verstappen na classificação do Mundial de pilotos. O terceiro colocado é Pérez, a cinco, e o quarto é Sainz, a 11. "A equipe merecia esta dobradinha. Fizemos um trabalho fantástico durante todo o fim de semana. Executamos uma corrida perfeita, acertamos na estratégia e a mecânica foi incrível, realizado paradas rápidas e precisas nos boxes", resumiu o espanhol sobre sua vitória em Melbourne.

Na etapa da Austrália, a dupla da Ferrari terminou à frente da dupla da McLaren: o britânico Lando Norris foi terceiro e o australiano Oscar Piastri quarto. A equipe britânica tentará consolidar seu rendimento no Japão, num momento em que a Mercedes não é nem sombra do que foi nas primeiras corridas da temporada. Um problema no motor obrigou Hamilton a abandonar a prova em Melbourne, enquanto George Russel foi o último depois de sofrer um acidente na penúltima volta. Foi a primeira vez que a equipe alemã não colocou pelo menos um carro na zona de pontuação nos últimos 62 grandes prêmios.