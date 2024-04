Soldados israelenses deixaram mortos e ruínas no devastado hospital Al Shifa em Gaza

Um prédio com fachada carbonizada ainda apresenta chamas em seu interior. Uma passarela que antes ligava duas alas foi reduzida a um pedaço de concreto com vidros quebrados.

Os soldados israelense se retiraram com a missão cumprida, deixando o hospital Al Shifa, em Gaza, em ruínas, com dezenas de mortos nas salas. "Ninguém se salvou", diz Fares Afanah, diretor de uma equipe de ambulâncias, olhando para a paisagem macabra.

"As equipes médicas trabalham no local para retirar corpos e feridos do entorno e do interior do complexo", afirma este profissional de saúde. Atrás dele, uma equipe de bombeiros tenta apagar as chamas de um edifício.

"O que acontece aqui é uma catástrofe contra a humanidade e contra o sistema de saúde na Faixa de Gaza", afirma.

Os edifícios do complexo Al Shifa foram "queimados e demolidos", acrescenta Afanah, que entende a operação como uma "vingança" das forças israelenses e faz um apelo à intervenção da comunidade internacional para "frear estes massacres".

Uma testemunha da operação contra este hospital mostra os corpos espalhados nas instalações. "Nem sequer uma cama para pacientes", diz este homem que não quer se identificar. "Vão nos enterrar aqui e não iremos a lugar nenhum", acrescenta.