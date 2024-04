Senado tailandês aprova lei de casamento igualitário em primeira votação

A Câmara Baixa aprovou na semana passada o projeto de lei de casamento igualitário, que agora precisará ser votado em duas leituras adicionais no Senado antes de sua eventual promulgação pelo rei Maha Vajiralongkorn.

A Tailândia é considerada um país tolerante com a comunidade LGTBQ, mas ativistas locais lutam há décadas contra as atitudes e valores conservadores da classe dominante.

O Senado da Tailândia aprovou nesta terça-feira em primeira leitura uma lei de casamento igualitário que pode transformar o reino no primeiro país do sudeste asiático a permitir estas uniões.

"Os senadores votaram pela aprovação do projeto com 147 votos a favor, quatro contra e sete abstenções", disse Singsuk Singpai, vice-presidente do Senado.

A iniciativa agora irá para uma comissão para dar continuidade à discussão. O Senado não pode rejeitar o que os deputados aprovaram, mas pode devolver o projeto à Câmara para mais 180 dias de debate.

Após a comissão, a iniciativa retornará ao plenário do Senado para ser votada em duas novas leituras, possivelmente em julho.