'Qualquer Outro' quer se candidatar à Presidência dos EUA

Na hora de eleger seu presidente em novembro, os americanos provavelmente terão como principais opções o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump. No entanto, também poderão votar em "Qualquer Outro".

Um professor do Texas e veterano de 35 anos decidiu mudar legalmente seu nome completo para "Literally Anybody Else" (Literalmente Qualquer Outro) e está coletando assinaturas para concorrer como candidato independente à Presidência, agora que tem idade para isso.

"Meu nome é Literally Anybody Else e estou concorrendo à Presidência dos Estados Unidos", disse recentemente em uma entrevista à emissora WFAA, de Dallas, no Texas, sul do país. "Não se trata necessariamente de mim, como pessoa, mas sim de considerar 'Literalmente Qualquer Outro' como uma ideia", explicou.