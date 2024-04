Presidente do Egito inicia terceiro mandato

O presidente do Egito, Abdel Fatah al Sisi, prestou juramento nesta terça-feira (2) para o terceiro mandato como chefe de Estado do país mais populoso do mundo árabe.

O novo mandato de seis anos deve ser o último do presidente de 69 anos, a menos uma nova emenda constitucional seja aprovada e permita um novo período de governo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cerimônia de posse também marcou a inauguração da Nova Capital Administrativa do Egito, localizada no deserto ao leste do Cairo, informou a imprensa local.