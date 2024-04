Polônia diz que Israel deveria 'indenizar' famílias de trabalhadores mortos em Gaza

As autoridades israelenses "deveriam pensar na questão de quem deve ser considerado responsável penalmente por pressionar um determinado botão e como indenizar as famílias das vítimas, mesmo que não seja possível fazer isso com dinheiro", disse à rádio privada ZET.

A organização World Central Kitchen (WCK), do chef hispano-americano José Andrés, para a qual trabalhavam as vítimas do bombardeio, anunciou a suspensão de suas ações no território palestino.

bo/pc/mb/dd/mvv