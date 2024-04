Otan completa 75 anos mais forte do que nunca graças à guerra na Ucrânia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se prepara para celebrar o seu 75º aniversário na quinta-feira (4), mais forte do que nunca, mas ainda sob a ameaça da Rússia e do espectro de Donald Trump.

A aliança militar, que surgiu na Guerra Fria para confrontar a União Soviética, foi revitalizada com a invasão russa da Ucrânia e tem mais tropas do que nunca no seu flanco oriental.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a adesão da Suécia e da Finlândia, a aliança que em 2019 estava em "morte cerebral", segundo o presidente da França, Emmanuel Macron, passou a ter um número recorde de 32 países membros.