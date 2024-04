OMS relata 'forte aumento' na mortalidade neonatal em Gaza

A mortalidade neonatal está em "forte aumento" em Gaza, onde os bebês nascem com baixo peso, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira (2), com base em depoimentos de médicos no território palestino.

"Vários médicos, especialmente nas maternidades, relatam-nos um forte aumento no número de crianças que nascem com peso baixo e que simplesmente não sobrevivem ao período neonatal porque nasceram muito pequenas", disse a porta-voz da OMS Margaret Harris, em coletiva de imprensa em Genebra.

No entanto, a OMS não consegue compilar estatísticas precisas devido à devastação no território palestino após seis meses de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.