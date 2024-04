Noruega anuncia plano para aumentar recrutamento de soldados

A Noruega aumentará o número de soldados recrutados de 9 mil para 13.500 até 2036, anunciou o governo.

"Devemos ter pessoas suficientes com as competências certas no momento certo", disse o Ministro da Defesa, Bjørn Arild Gram. "Precisaremos de mais pessoas com experiência militar profissional no futuro".

As forças armadas do país verão um aumento gradual no número de recrutas para o serviço inicial a cada ano, disse Arild Gram, acrescentando que vários milhões de coroas serão investidos nas instalações das Forças Armadas em Terningmoen, a norte de Oslo, onde se encontram as forças armadas. O membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reunirá todos os novos recrutas.