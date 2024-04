Justiça rejeita pedido de indenização de Bolsonaro contra Lula por danos morais

A Justiça rejeitou, nesta terça-feira (2), uma ação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitava uma indenização por danos morais e uma retratação pública do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sugerir que ele havia levado móveis do Palácio da Alvorada.

A ação, apresentada em 22 de março, foi negada porque deveria ser "exercida em desfavor do Estado (União Federal)" e não contra Lula, fundamentou a juíza Gláucia Barbosa Rizzo da Silva, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na decisão enviada à AFP.

Segundo a magistrada, Lula foi demandado por "palavras proferidas na condição de mandatário de cargo eletivo federal, uma vez que se tratava dos móveis que fazem parte do acervo do Palácio da Alvorada. Por isso, extinguiu o processo sem julgar o mérito.