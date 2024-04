Israel assume autoria 'não intencional' pelo bombardeio que matou sete trabalhadores em Gaza

Israel assumiu, nesta terça-feira (2), a responsabilidade por um bombardeio que no dia anterior matou sete trabalhadores humanitários que distribuíam ajuda alimentar na sitiada Faixa de Gaza, dizendo ter sido um incidente "não intencional". A organização World Central Kitchen (WCK) do chef hispano-americano José Andrés, para a qual trabalhavam as vítimas do bombardeio, anunciou a suspensão das suas ações no território palestino. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As vítimas eram da "Austrália, Polônia, Reino Unido, uma com dupla nacionalidade dos Estados Unidos e Canadá, e Palestina", detalhou a WCK, uma das poucas ONGs ainda presentes em Gaza depois de quase seis meses de guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas.

"Estou com o coração partido e de luto pelas famílias e amigos e por toda a família WCK", expressou o famoso chef na rede social X. "Infelizmente ontem ocorreu um incidente trágico, as nossas forças atingiram de forma não intencional pessoas inocentes na Faixa de Gaza", declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. "São coisas que acontecem numa guerra (...), estamos em contato com os governos e faremos todo o possível para que isso não aconteça novamente", acrescentou, referindo-se ao bombardeio em Deir al Balah, no centro Gaza.

Os restos mortais das vítimas foram levados ao hospital dessa cidade. Um correspondente da AFP viu cinco corpos e três passaportes estrangeiros. Imagens da AFP mostram o corpo de uma das vítimas, que vestia uma camisa preta com o logotipo da ONG; outra imagem mostra um veículo da mesma entidade com o teto perfurado. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, exigiram uma investigação "rápida e imparcial" sobre o ocorrido, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. A Casa Branca observou que "os trabalhadores humanitários devem ser protegidos quando entregam a ajuda desesperadamente necessária (...)".

A Austrália denunciou um ato "completamente inaceitável". Espanha, Reino Unido, Polônia e Alemanha também exigiram explicações sobre o ocorrido. Gaza, confrontada com uma ofensiva aérea e terrestre e com um rigoroso bloqueio israelense, vive uma grave situação humanitária, com os seus 2,4 milhões de habitantes em risco de fome, segundo a ONU. A guerra eclodiu em 7 de outubro, quando milicianos islamistas de Gaza mataram 1.160 pessoas, a maioria delas civis, no sul de Israel, segundo uma contagem baseada em dados israelenses. Entre os mortos havia mais de 300 soldados.