Irã promete resposta, após ataque atribuído a Israel contra consulado iraniano na Síria

O Irã se comprometeu nesta terça-feira (2) a responder a um ataque amplamente atribuído a Israel que demoliu o consulado iraniano em Damasco, capital da Síria, e deixou oito mortos, entre eles dois generais iranianos.

A imprensa estatal reportou nesta terça que o Conselho Supremo de Segurança Nacional se reuniu no fim da segunda-feira, dia 1º, e decidiu sobre a resposta "exigida" ao ataque, sem dar mais detalhes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Faremos que eles lamentem pelo crime e por atos similares", afirmou Ali Khamenei, líder supremo do Irã. Não estava claro, porém, se o próprio país responderia ou se a reação viria de aliados, como o grupo libanês Hezbollah e os rebeldes houthis, do Iêmen. Fonte: Associated Press.