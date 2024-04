Incêndio em Istambul deixa ao menos 29 mortos

Ao menos 29 pessoas morreram nesta terça-feira (2) em um incêndio no porão de um prédio residencial de 16 andares na cidade turca de Istambul, segundo o último relatório do governo da capital econômica da Turquia.

"O número de pessoas que morreram no incêndio (...) no [bairro de] Gayrettepe, distrito de Besiktas, subiu para 29", disse o gabinete do governador Davut Gul.

"Uma pessoa afetada pelo incêndio permanece hospitalizada", acrescentou.