Governo Lula endossa tese que pode permitir vinda de Putin ao Brasil

O governo Luiz Inácio Lula da Silva endossou a tese da imunidade de chefes de Estado, que pode abrir caminho para a vinda do presidente russo, Vladimir Putin, ao Brasil. A convite de Lula, Putin avalia desembarcar no Rio em novembro, para a Cúpula do G-20, mesmo tendo contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), por causa da guerra na Ucrânia. Como o Brasil é signatário do tratado do TPI, em tese, deveria cumprir a ordem de prender Putin, mas o governo resiste e já expressou que Putin é bem-vindo e poderia estar protegido por algum grau de imunidade para chefes de Estado. O posicionamento do governo Lula está em um documento submetido à ONU. O assunto da imunidade de chefes de Estado será mais uma vez debatido na Comissão de Direito Internacional nos próximos meses. O colegiado discute elaborar uma norma.

Inédito O alcance da Imunidade de Autoridades de Estado à Jurisdição Criminal Estrangeira vem sendo debatido há anos na comissão. No entanto, é a primeira vez que o Brasil envia um posicionamento, conforme um sumário das Nações Unidas. O Estadão teve acesso ao documento de seis páginas, enviado pelo governo brasileiro para discussão. O caso de Putin no G-20 se encaixa no debate, embora não seja citado no texto, nem alvo direto do debate - o colegiado não avalia um caso em concreto. A existência do documento, produzido em novembro, foi revelada pela Folha de S. Paulo.