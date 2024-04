Eurasia: Trump pode ter Congresso republicano se vencer, enquanto Biden teria casas divididas

Em uma eleição com resultado final ainda difícil de cravar, a consultoria de risco político Eurasia avalia que, se Joe Biden for reeleito presidente dos Estados Unidos, teria de enfrentar um Congresso dividido, com Senado quase certamente nas mãos dos republicanos. Já se o ex-presidente Donald Trump vencer, pode ter chance de ter um Congresso todo republicano, explicou o diretor para os Estados Unidos da Eurasia, Jon Lieber, em evento do Bradesco BBI na tarde desta terça-feira, 2.

O diretor argumenta que o Senado é quase certo que fica com os republicanos. Mas a Câmara ainda tem um cenário mais difícil e pode acabar ficando com o partido que vencer as eleições - e por isso a chance de Trump ter um Congresso mais homogêneo.

No caso de uma vitória de Trump, Lieber destaca que ele pode tomar duas medidas que pressionem ainda mais os preços - e a inflação foi um tema que tem incomodado muito os americanos desde a pandemia. O republicano planeja, por exemplo, uma tarifa de 10% sobre o que for importado.