Embiid reaparece após lesão de menisco: "Estou de volta"

O camaronês Joel Embiid, atual MVP da NBA, reapareceu nesta terça-feira (2) no jogo do Philadelphia 76ers contra o Oklahoma City Thunder, dois meses depois de ter passado por uma cirurgia de menisco.

Os Sixers confirmaram o retorno publicando nas redes sociais uma foto em que seu craque aparece no vestiário segurando uma bola com uma das mãos e uma placa com a outra em que diz: "I am back" (Estou de volta).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pivô de 2,13 m de altura se machucou no dia 30 de janeiro, durante um jogo contra o Golden State Warriors, quando o atacante adversário Jonathan Kuminga caiu sobre a perna esquerda em uma jogada no último quarto da partida.