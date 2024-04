Correção: Trump Media informa prejuízo operacional líquido de quase US$ 60 mi em 2023

A matéria publicada na segunda-feira, 1º de abril, sobre o prejuízo operacional da Trump Media estava errada. Os valores são da ordem do milhão, e não do bilhão, como constava. Segue a nota corrigida.

Fundada pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump, a Trump Media & Technology Group (TMTG) registrou um prejuízo operacional líquido de quase US$ 60 milhões no ano passado, segundo mostram documentos regulatórios enviados à Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos).

A ação da TMTG, controladora da rede social Truth Social, passou a ser negociada na Nasdaq, em Nova York, após a companhia se fundir com a já listada empresa de aquisições Digital World Acquisition Corporation no mês passado.