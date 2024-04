Ataque israelense em Gaza mata sete trabalhadores humanitários

Sete trabalhadores humanitários da World Central Kitchen, uma ONG com sede nos Estados Unidos, morreram em um ataque do Exército israelense na Faixa de Gaza, anunciou na segunda-feira (1º) o fundador e líder da organização, o chef José Andrés.

A organização anunciou a interrupção das operações em Gaza após a morte dos trabalhadores, procedentes da Austrália, Polônia, Reino Unido, um com dupla nacionalidade dos Estados Unidos e Canadá, e Palestina.

O ministério relatou a chegada dos corpos das vítimas a um hospital de Deir al Balah, no centro da Faixa, após "um bombardeio israelense contra um veículo da organização americana World Central Kitchen".

O Exército israelense afirmou que está revisando o incidente "no mais alto nível para entender as circunstâncias" e apontou que está trabalhando "em estreita colaboração com a WCK" para a distribuição de ajuda à população de Gaza.

Um correspondente da AFP viu no hospital cinco cadáveres e três passaportes estrangeiros.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, confirmou nesta terça-feira que uma das vítimas era o cidadão australiano Lalzawmi "Zomi" Frankcom.

"Isto é completamente inaceitável. A Austrália espera total responsabilização pelas mortes de trabalhadores humanitários", disse Albanese.

A Casa Branca também comentou o incidente. "Estamos com o coração partido e profundamente preocupados com o ataque", escreveu a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, na rede social X.