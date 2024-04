Sinner supera Alcaraz e é 2º no ranking da ATP; Djokovic lidera

Vencedor do Masters 1000 de Miami no domingo, o italiano Jannik Sinner alcançou a segunda posição do ranking da ATP que foi publicado nesta segunda-feira (1º) superando o espanhol Carlos Alcaraz, agora terceiro colocado num pódio novamente liderado pelo sérvio Novak Djokovic.

Sinner, de 22 anos e sensação da temporada, alcança a melhor classificação de sua carreira.

O italiano, que já conquistou três títulos este ano, entre eles o Aberto da Austrália e o Masters 1000 de Miami, ao derrotar Grigor Dimitrov com autoridade na final (6-3 e 6-1), ultrapassou Alcaraz, que deixa as duas primeiras colocações pela primeira vez desde agosto de 2022.