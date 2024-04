Seis ministros renunciam no Peru em meio a 'Rolexgate'

A presidente do Peru, Dina Boluarte, empossou seis novos ministros, após a renúncia nesta segunda-feira de seis membros do gabinete, em meio à investigação de que Dina é alvo por suposto enriquecimento ilícito relacionado a relógios de luxo que ela não teria declarado como bens. O ministro do Interior, Víctor Torres, foi o primeiro a entregar o cargo, seguido horas depois pelos titulares das pastas da Mulher, Educação, Produção, do Desenvolvimento Agrário e do Comércio Exterior. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O governo não informou o motivo das renúncias. Dina empossou nesta noite os novos ministros, entre eles Walter Ortiz na pasta do Interior.

"Eu coordenei com a senhora presidente e estou saindo porque pedi e a senhora concordou", disse Torres ao deixar o palácio presidencial, após participar pela última vez do conselho de ministros. Torres, que ocupava o cargo desde 21 de novembro, alegou problemas familiares para se desvincular do governo de Dina Boluarte, investigada pelo Ministério Público. Questionado pelo aumento da insegurança cidadã, o ministro atuava como responsável máximo pela polícia, que realizou no fim de semana, juntamente com o Ministério Público, a busca e apreensão na residência e no gabinete de Dina, no contexto do chamado "Rolexgate".

Segundo a imprensa, um setor do gabinete havia pedido a Torres para remover o coronel que liderou a operação de busca. O governo registra, assim, seis renúncias seguidas desde que o escândalo veio à tona, em meados de março, devido a uma publicação jornalística que revelou o uso de vários relógios Rolex pela presidente, 61 anos. "Se a senhora sai, o Peru afunda", comentou Torres, referindo-se ao pedido de destituição apresentado por grupos de oposição que não detêm a maioria no Congresso. Após a busca na residência e no escritório presidencial da presidente, onde não foram encontrados relógios Rolex, o Ministério Público intimou Boluarte a apresentá-los na sexta-feira.

"A presidente da República foi formalmente citada para exibir os relógios Rolex e prestar depoimento na sexta-feira, 5 de abril", disse o Ministério Público em comunicado divulgado no domingo no X. Em resposta, Boluarte pediu para fazer sua declaração à autoridade o mais breve possível para "esclarecer os fatos" em meio à "turbulência política que vem ocorrendo". O Ministério Público a investiga por suposto enriquecimento ilícito, pois ela não teria declarado a posse dos relógios entre seus bens. As investigações começaram em 18 de março, após uma denúncia jornalística.