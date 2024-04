Rússia afirma que quatro detidos no Daguestão estão vinculados ao ataque de Moscou

Os serviços de segurança russos (FSB) anunciaram, nesta segunda-feira (1º), que quatro detidos no fim de semana em uma operação antiterrorista no Daguestão, no Cáucaso, estão vinculados aos autores do atentado de Moscou.

Mais de 140 pessoas morreram em 22 de março em um ataque à casa de shows Crocus City Hall, nos arredores de Moscou, o pior ataque registrado na Rússia em duas décadas.

O Comitê Nacional Antiterrorista (NAK) informou no domingo a prisão de três pessoas na capital do Daguestão, Makhachkala, e na cidade vizinha de Kaspiisk.