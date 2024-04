Com eleição do novo presidente do Senegal, suas duas esposas serão primeiras-damas

O presidente eleito de Senegal, Bassirou Diomaye Faye e as duas esposas, Marie Khone Faye (esquerda) e Absa Faye (direita) Crédito: Khadidiatou Sene / AFP

No final da campanha eleitoral no Senegal, o vencedor e novo presidente, Bassirou Diomaye Faye, subiu ao palco de mãos dadas com as suas duas esposas, um gesto inédito neste país africano. Faye, um opositor que fez campanha com a promessa de uma mudança radical e de uma política pan-africana, quis enviar uma mensagem a um país de maioria muçulmana onde a poligamia é uma prática tradicional e religiosa generalizada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A primeira esposa do presidente eleito, Marie Khone, é natural da mesma cidade de Faye. Eles se casaram há 15 anos e têm quatro filhos. O político celebrou o segundo casamento com Absa há um ano.

"Esta é uma consagração da tradição da poligamia ao mais alto nível do Estado, uma situação que reflete a tradição senegalesa", disse o sociólogo Djiby Diakhate. A poligamia é um tema que gera controvérsias e a aparição de Faye com suas duas esposas, aplaudidos por uma multidão, está no centro dos debates na mídia, na internet e nos lares, gerando reações diversas. "Ser a segunda esposa me soa melhor do que ser a primeira", afirmou a cantora Mia Guisse, com orgulho, em um vídeo que viralizou.

O sociólogo Fatou Sow Sarr defendeu na rede social X que "a poligamia, a monogamia ou a poliandria são modelos patrimoniais determinados pela história de cada povo". "Agora estes modelos competem com o casamento homossexual", acrescentou o acadêmico, em um país onde a homossexualidade é punida com penas de um a cinco anos de prisão. "Acho que o Ocidente não tem legitimidade para julgar as nossas culturas", acrescentou. Muitas mulheres no Senegal são contra a poligamia, que descrevem como "hipócrita e injusta". Além disso, um relatório do Comitê dos Direitos Humanos da ONU indicou que essa prática contribui para a discriminação contra as mulheres. Mudança de protocolo A autora senegalesa Mariama Ba criticou duramente a poligamia no seu romance de 1979 "Uma Carta Tão Longa", no qual descreve o sofrimento e a solidão das mulheres quando os seus maridos decidem ter uma segunda esposa, geralmente mais jovem. O ex-ministro da Cultura e acadêmico Penda Mbow afirmou que a situação conjugal do novo chefe de governo é algo inédito.

"Isso significa que todo o protocolo deve ser revisto", destacou. A poligamia é generalizada no Senegal, especialmente nas zonas rurais. O islã permite que os homens tenham até quatro esposas, desde que tenham recursos para sustentá-las e passem tempo igual com cada uma.