Bombardeio israelense na Síria matou autoridade militar iraniana (imprensa no Irã)

Os ataques israelenses que destruíram um anexo da embaixada iraniana em Damasco nesta segunda-feira (1º) mataram um comandante do Corpo da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, informou a mídia estatal iraniana.

"O general de brigada Mohammad Reza Zahedi, um dos principais comandantes da Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, foi martirizado em um ataque de combatentes do regime sionista ao anexo da Embaixada da República Islâmica do Irã em Damasco", a capital síria, informou a televisão estatal iraniana Irib. A Força Quds é o braço de operações estrangeiras da Guarda Revolucionária.