Al Jazeera chama acusações de Netanyahu contra emissora de 'mentira perigosa e ridícula'

Al Jazeera denunciou nesta segunda-feira (1º) as medidas tomadas pelo governo israelense para proibir a transmissão da rede de televisão catari em Israel, em meio a uma longa batalha sobre sua cobertura da guerra em Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que usará uma nova regulamentação para suspender a transmissão da Al Jazeera no país e classificou a emissora como "rede terrorista". A televisão catari declarou que "condena essas declarações e as considera nada mais do que uma mentira perigosa e ridícula".