A legalização da maconha ainda é uma exceção no mundo

No resto do mundo, apenas o Uruguai, em 2013, e Canadá, em 2018, a legalizaram.

A legalização da maconha com fins recreativos, que a Alemanha adota a partir desta segunda-feira, continua sendo uma exceção no mundo.

No entanto, a autorização do uso desta planta psicotrópica com fins medicinais é muito mais comum e vigora em cerca de 50 países.

Em dezembro de 2013, o Uruguai se tornou o primeiro país do mundo a legalizar a produção, a distribuição e consumo da cannabis. Três formas de acesso são permitidas: o cultivo doméstico para consumo pessoal, fazer parte de um clube ou comprar em uma farmácia.