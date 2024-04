Novos bombardeios russos contra infraestruturas na Ucrânia

"Um homem morreu no ataque", acrescentou, antes de informar que outras pessoas podem estar sob os escombros.

Na região de Lviv, oste da Ucrânia, "o inimigo atacou, com mísseis de cruzeiro, a mesma infraestrutura essencial (...) que já havia sido atacada em 24 e 29 de março. Um prédio administrativo foi danificado", anunciou o governador Maksym Kozytsky no Telegram.

"Não há uma noite ou um dia sem que o terror russo tente acabar com nossas vidas outra vez. Durante a noite, eles voltaram a lançar mísseis e (drones) Shahed contra a população", denunciou o presidente Volodimir Zelensky neste domingo.

Segundo a operadora ucraniana Ukrenergo, as forças russas visaram "subestações de alta tensão (...) em áreas da região sul", afirmou a empresa, o que provocou cortes de energia elétrica na cidade de Odessa e suas imediações.

O Exército da Rússia afirmou que atacou, utilizando mísseis e drones, infraestruturas do setor de energia elétrica e gás vinculadas à indústria militar ucraniana.

O Exército ucraniano afirmou que derrubou noves mísseis de cruzeiro e nove drones explosivos russos do tipo Shahed neste domingo.

Na região de Kherson, dois mísseis russos atingiram uma empresa agrícola, sem provocar vítimas, informaram as forças ucranianas no sul do país.

Nas últimas 24 horas, mais de 1.500 disparos de artilharia russa atingiram 14 localidades na região leste de Donetsk. Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas, segundo a polícia ucraniana.

A Rússia intensificou os ataques aéreos contra a Ucrânia nas últimas semanas, em particular contra a rede de energia elétrica, em represália aos ataques de Kiev contra suas regiões de fronteira.

