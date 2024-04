Mesmo com Beraldo expulso, PSG vence Olympique de Marselha no Francês

Apesar de ter ficado com dez jogadores em campo desde o final do primeiro tempo com a expulsão do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, o Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marselha por 2 a 0 neste domingo (31), no estádio Vélodrome, no jogo que fechou a 27ª rodada do Campeonato Francês.

Com a vitória, o time parisiense dá mais um passo rumo ao título, ao manter 12 pontos de vantagem sobre o vice-líder Brest, que mais cedo bateu o Lorient por 1 a 0.

Com 0 a 0 no placar, tudo parecia se complicar para o PSG quando Beraldo recebeu cartão vermelho pouco antes do intervalo (40'), ao matar um contra-ataque de Pierre-Emerick Aubameyang com falta.