Em Rafah, crianças palestinas brincam de soltar pipa do lado egípcio da fronteira

A menina segura com firmeza a linha branca da sua pipa, à qual chama de "borboleta", enquanto corre para que possa voar sobre as planícies egípcias perto da Porta de Saladino. Enquanto isso, suas amigas e primas insistem, apesar das tentativas frustradas.

A alguns metros do muro de cimento e do alambrado que demarca a fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, Malak Ayad, uma menina palestina de 11 anos, solta pipa para se distrair dos horrores da guerra entre Israel e Hamas.

A menina enrola rapidamente a linha, recupera sua pipa e volta com os familiares para uma barraca erguida na zona de Jir, não muito longe do muro fronteiriço.

Vestida com camiseta branca e calça preta com listras brancas, a menina usa uma pulseira com as cores da bandeira palestina.

Malak Ayub está entre o 1,5 milhão de palestinos, a maioria deslocados, que vivem amontoados em Rafah, no extremo sul na Faixa de Gaza, desde o início da guerra, em 7 de outubro.

Nesse dia, comandos do Hamas que se infiltraram a partir de Gaza realizaram um ataque sem precedentes no sul de Israel que deixou ao menos 1.160 mortos, civis em sua maioria, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em retaliação, Israel prometeu destruir o movimento islamista palestino e lançou uma ampla ofensiva no território, que matou pelo menos 32.782 palestinos, segundo o mais recente balanço do movimento palestino.