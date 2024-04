De Gaza a Jerusalém, cristãos palestinos celebram Páscoa sombria marcada pela guerra

Os palestinos celebraram uma Páscoa sombria em Jerusalém, enquanto em Gaza, a reduzida comunidade cristã organizou uma vigília, mesmo com a intensificação dos combates do lado de fora da igreja entre o Hamas e Israel.

Cerca de 100 pessoas se reuniram na noite de sábado, às escuras, na igreja da Sagrada Família na Cidade de Gaza para comemorar uma data importante do calendário católico, uma vigília que antecede a ressurreição de Jesus.

Mas, do lado de fora do templo, a população do norte deste território palestino vive sob a ameaça da fome. Além disso, perto da igreja fica o hospital Al Shifa, palco de intensos combates há duas semanas entre as tropas israelenses e integrantes do movimento islamista Hamas.