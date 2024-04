Tottenham e Newcastle vencem de virada no Campeonato Inglês

O Tottenham venceu o Luton Town por 2 a 1 neste sábado (30), de virada, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, que também teve a virada emocionante do Newcastle sobre o West Ham por 4 a 3.

A reação veio no segundo tempo, primeiro com um gol contra de Issa Kaboré (51'), e depois com o sul-coreano Son Heung-min marcando seu gol de número 160 com a camisa dos 'Spurs' (86').

Outro time londrino, o Chelsea empatou em 2 a 2 com o Burnley, em mais um resultado decepcionante na temporada.

Cole Palmer colocou os 'Blues' na frente cobrando pênalti de cavadinha (44'), mas Josh Cullen deixou tudo igual no início do segundo tempo (47')