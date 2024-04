Papa Francisco celebra Vigília Pascal em meio a preocupações com sua saúde

O papa Francisco celebrou a Vigília Pascal, neste sábado (30), na basílica de São Pedro, no Vaticano, atenuando as preocupações com sua saúde frágil, depois do cancelamento de última hora, na véspera, de sua participação na via-crúcis.

"Para preservar sua saúde, na preparação para a vigília de amanhã e a missa do Domingo de Páscoa, o papa Francisco acompanhará a via-crúcis do Coliseu da residência de Santa Marta", anunciou o Vaticano na véspera.

Sua presença havia sido confirmada pelo Vaticano ao meio-dia, apesar do cancelamento na sexta-feira à noite, de última hora, de sua participação na via-crúcis no Coliseu, uma cerimônia que foi celebrada diante de 25.000 pessoas.

Durante a liturgia, ele denunciou "os muros do egoísmo e da indiferença" e "todas as aspirações de paz destroçadas pela crueldade do ódio e a barbárie da guerra".

O momento do anúncio - pouco antes do início da cerimônia, o que obrigou os organizadores a retirarem apressadamente a cadeira do papa - e a nota lacônica do Vaticano contribuíram para aumentar as preocupações com a saúde de Jorge Bergoglio.

Neste sábado, a imprensa italiana fez menção ao cancelamento. "A via-crúcis do papa frágil", ressaltou a manchete do jornal La Stampa, enquanto o Il Messaggero mencionou a "renúncia de Francisco".

"Trata-se simplesmente de uma medida de precaução", informou à AFP uma fonte do Vaticano, assegurando que a saúde do papa não suscita "nenhuma preocupação particular".

O pontífice argentino também havia cancelado sua participação na via-crúcis em 2023, mas, no ano passado, a decisão foi adotada depois de uma hospitalização de três dias de Francisco para tratar uma bronquite. E a ausência foi comunicada com antecedência.