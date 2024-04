Nuvem de poeira do Saara cobre Suíça e parte do sul da França

Espessa poeira de areia soprada do Saara, dando ao céu uma aparência amarelada acima dos terraços dos vinhedos de Lavaux, no oeste da Suíça Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP

Uma nuvem de areia do deserto do Saara cobre, desde a sexta-feira, os céus da Suíça e chegou neste sábado, 30, ao sul da França, um fenômeno incomum que "tingiu" a paisagem com um tom amarelado e provocou alertas pelas concentrações de partículas finas. O fenômeno gerou "uma piora" da visibilidade e um aumento das concentrações de partículas finas, advertiu na rede X o serviço meteorológico MeteoSuisse. O sudeste da França também se viu afetado neste sábado pela nuvem de partículas finas, anunciaram as prefeituras das regiões de Provence-Alpes-Côte d'Azur e Hérault.