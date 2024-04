Naufrágio no México deixa oito migrantes chineses mortos

As vítimas estavam a bordo de uma embarcação pilotada por um mexicano que partiu em 28 de março de Tapachula, Chiapas, na fronteira com a Guatemala, acrescentou o MP.

Os corpos de oito migrantes chineses, mortos em um acidente com a embarcação em que viajavam foram encontrados na sexta-feira em uma praia do estado mexicano de Oaxaca (sul), informou, neste sábado (30), o Ministério Público regional.

Os corpos dos migrantes apareceram na Praia Vicente, no município de San Francisco del Mar, no Istmo de Tehuantepec.

O MP não deu detalhes sobre o estado de saúde ou o paradeiro do mexicano.

O barco "virou" um dia depois, deixando à deriva no mar os oito mortos, juntamente com o mexicano que os guiava e um sobrevivente, continuou o comunicado.

Segundo dados oficiais, "os estrangeiros em situação irregular também vêm da Ásia e da África. Entre janeiro e agosto de 2023 entrou no país população de China, Índia, Senegal, Mauritânia e Uzbequistão".

O aumento no fluxo de migrantes tem saturado as instalações migratórias mexicanas e os abrigos nas cidades fronteiriças do país.

A tragédia em Oaxaca ocorre depois de uma corte dos Estados Unidos determinar a suspensão de uma lei do Texas, apoiada pelos republicanos, que permite à polícia estadual deter e expulsar os migrantes que cruzarem ilegalmente a fronteira a partir do México.