Ancelotti confirma retorno de Militão após grave lesão no joelho

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmou neste sábado (30) o retorno à equipe do zagueiro brasileiro Éder Militão, que está recuperado da grave lesão que sofreu no joelho no início da temporada.

"Militão está de volta, é a notícia mais importante. Ele está disponível, treinou bem, mas não está 100% porque precisa de ritmo", declarou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Athletic Bilbao, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Ele se recuperou muito bem. Sofreu a lesão no jogo do primeiro turno contra o Athletic e volta agora no segundo turno", acrescentou o treinador.