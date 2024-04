Inflação dos EUA em 12 meses tem alta em fevereiro, mas com viés de baixa

A inflação nos Estados Unidos registrou leve alta em fevereiro em comparação com o mesmo mês do ano passado devido ao aumento dos combustíveis e alimentos, mas manteve sua tendência de baixa registrada desde janeiro, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (29).

Esses indicadores estavam em linha com as expectativas do mercado e os analistas, que previram os números com precisão, segundo o consenso recolhido pela empresa especializada MarketWatch.

Por outro lado, a chamada inflação básica, que exclui os preços de alimentos e energia, está caindo tanto no registro mensal quanto em 12 meses.

Em fevereiro, o índice PCE subjacente caiu para 0,3%, enquanto em janeiro foi de 0,5%. Já na estimativa anual, caiu para 2,8%, contra 2,9% do mês anterior.