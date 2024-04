Censo dos EUA propõe opção de 'latino ou hispânico' como categoria de raça e etnia

O próximo censo dos Estados Unidos e os formulários do governo federal combinam, em uma pergunta, a raça e a origem étnica dos hispânicos e latinos, além de incluírem novas categorias para as populações oriundas do Oriente Médio e do Norte da África, informaram as autoridades.

As mudanças, as primeiras em quase três décadas, foram anunciadas pelo Escritório de Gestão e Orçamento (OMB) e publicadas nesta sexta-feira (29) no Registro Federal.

"Estas normas atualizadas vão ajudar a criar dados federais mais úteis, precisos e atualizados sobre raça e etnia", declarou, em comunicado, a responsável de estatísticas dos Estados Unidos, Karin Orvis.