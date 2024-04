O almoço que juntou Jacquin, francês do Vasco e Macron em Brasília após memes com Lula

O chefe de cozinha e celebridade televisiva Érick Jacquin circulava pelo saguão do Palácio do Itamaraty na tarde desta quinta-feira, 28. Também estava lá o humorista Paul Cabannes. "Acabei de bater um papo na maior normalidade com o camisa 10 do Vasco", disse ele em suas redes sociais. O jogador em questão é Dimitri Payet. Os três são franceses e estavam no Itamaraty para um almoço que homenageou um conterrâneo: o presidente da França, Emmanuel Macron, que fez uma visita de Estado ao Brasil. O evento na sede do Ministério das Relações Exteriores é parte do ritual diplomático.

Macron visitou quatro Estados brasileiros. Na terça-feira, 26, ele foi com o presidente do País, Luiz Inácio Lula da Silva, a Belém (PA). Trocaram tantos elogios e demonstraram tamanho entrosamento que algumas fotos do evento viraram meme. Internautas diziam que os presidentes haviam feito um álbum pré-nupcial.

Em uma das imagens produzidas na viagem, Macron olha fixamente para Lula, que está com o rosto virado para outro lado. Essa foto foi mostrada em um telão no Palácio do Planalto nesta quinta quando Macron chegou para o rito oficial da visita de Estado. Na noite desta quinta, o líder francês fez referência direta às piadas na internet.