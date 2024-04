Marquinhos volta aos treinos no PSG

O zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, voltou aos treinos com a equipe nesta quinta-feira (27), depois de ter ficado afastado durante várias semanas devido a uma lesão no tendão de Aquiles.

Marquinhos, que ficou de fora dos amistosos da Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha, perdeu seis jogos do PSG desde que se lesionou, no dia 17 de fevereiro, em jogo contra o Nantes.

O brasileiro pode voltar ao time parisiense no próximo domingo, contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, ou na quarta-feira, contra o Rennes, pela semifinal da Copa da França.