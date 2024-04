Djokovic nega saber quem será seu próximo treinador

"Sempre tive treinadores ao meu lado, desde que era jovem. Estou tentando pensar nisso, no que será bom para mim", acrescentou.

"No que se refere a um novo treinador, não tenho uma ideia precisa e não sei se terei um", afirmou o sérvio em um encontro com a imprensa em Belgrado.

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, que anunciou o fim de sua parceria com o técnico e ex-jogador Goran Ivanisevic, declarou nesta quinta-feira (28) não sabe quem será seu próximo treinador, nem se terá um.

Djokovic treinava com Ivanisevic, campeão de Wimbledon em 2001, desde 2018. De lá para cá, venceu 12 dos seus 24 títulos de Grand Slam.

No entanto, 'Djoko' não está correspondendo às expectativas neste início de 2024, começando com a derrota nas semifinais do Aberto da Austrália para o italiano Jannik Sinner, posteriormente campeão.

Depois, o sérvio caiu na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells para outro italiano, Luca Nardi, e anunciou que não disputaria o torneio de Miami.