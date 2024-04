'Álbum de casamento' - a sintonia entre Lula e Macron viraliza em forma de memes

Vários registros desta primeira escala, publicadas por Lula na plataforma X e no Instagram, viralizaram com comentários bem-humorados.

Na terça-feira, Macron visitou Belém do Pará, no início de sua visita oficial de três dias ao Brasil.

Fotos mostrando a forte sintonia entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, em visita ao Brasil, deram farto material aos criadores de memes, que encheram as redes sociais com imagens sob títulos como "Álbum de casamento".

Em uma das fotos, Macron pega as mãos de Lula com as duas mãos e o olha com um largo sorriso, enquanto os dois navegam por um rio em um pequeno barco de madeira.

As imagens foram comparadas nas redes sociais com um fotograma do filme "Me Chame pelo Seu Nome" (2017), de Luca Guadagnino, ambientado na Itália rural. Em outro meme, aparecem com a legenda "La la land", em alusão ao musical "La La Land: Cantando Estações" (2016), de Damien Chazelle.

Em uma das sequências mais compartilhadas, as imagens formam uma colagem com o título "Ensaio pré wedding do ano".

Outro internauta comparou uma das fotos dos presidentes, que participaram de uma cerimônia na floresta com o cacique Kayapó Raoni Metuktire, à do casamento da cantora Anitta na selva perante um conselheiro espiritual indígena. "Inspirados por Anitta", escreveu.

No Brasil, a imprensa também repercutiu os memes. Veículos como o site g1 e o jornal Folha de S. Paulo reproduziram as imagens com legendas referindo-se ao "clima apaixonado" entre Lula e Macron.

Já o Le Parisien e outros jornais franceses se referiram às brincadeiras com a menção "Bromance".

