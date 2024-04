Queda de ponte nos EUA deixa Maryland em estado de emergência e suspende tráfego marítimo

Um navio porta-contêineres com bandeira de Cingapura, operado pela Synergy Marine Group, colidiu contra a ponte em Baltimore por volta de 1h30 (horário local, 2h30 em Brasília), atingindo um dos pilares e fazendo com que a estrutura se quebrasse e dobrasse em vários pontos, caindo na água em questão de segundos. Ainda não está claro o que causou a colisão.

De acordo com autoridades, há carros na água, onde a temperatura rondava 8ºC na madrugada desta terça-feira. Duas pessoas foram resgatadas, uma em estado grave, segundo o chefe dos bombeiros de Baltimore, James Wallace. Ele disse que as autoridades "podem estar procurando mais de sete pessoas", mas disse que esse número pode mudar.

Kevin Cartwright, diretor de comunicações do Corpo de Bombeiros de Baltimore, disse à Associated Press que vários veículos estavam na ponte no momento do colapso. A edificação caiu no meio da noite, quando o tráfego seria menos intenso do que durante o dia, quando milhares de carros atravessam o vão. Ele chamou o colapso de um "evento em desenvolvimento com vítimas em massa".