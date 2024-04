No Brasil, Macron quer parceria estratégica

O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarca no Brasil nesta terça-feira, 26, para compromissos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles terão três dias de eventos conjuntos no País, em Belém (PA), Itaguaí (RJ) e Brasília (DF) - e o francês ainda viajará para São Paulo (SP).

A visita de Estado de Macron ao Brasil foi dividida em quatro frentes temáticas e tem uma diversidade de interesses em pauta: meio ambiente e clima; submarinos e tecnologia nuclear; negócios e cultura; acordo Mercosul-UE e guerras. Os países negociam cerca de 30 acordos de cooperação em diferentes áreas e devem assinar ao menos 15 deles, segundo o Itamaraty.

Estratégica